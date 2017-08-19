Bursaspor: 3 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor'u bol gollü geçen karşılaşmada 3-2'lik skorla devirmeyi başardı. Yeşil-beyazlıları galibiyete taşıyan goller, Emmanuel Badu, Pablo Batalla ve Dzon Delarge'dan geldi.

Paul Le Guen yönetimindeki ilk galibiyetini alan Bursaspor, yeni transferi Emmanuel Badu'yla 38. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına girilirken ev sahibi ekip Pablo Batalla'nın 44. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk soyunma odasına önde gitti.

Alanyaspor, 62. dakikada M'Billa Etame'yle farkı 1'e indirdi ve umutlandı. Konuk ekip, ilk golünden sadece 5 dakika sonra beraberliği yakalamayı başardı. Geçen sezonun gol kralı olan Vagner Love, Emre Akbaba'nın asistinde takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

Maçta son dakikalara girilirken Bursaspor'da diğer bir yeni transfer Dzon Delarge, Pablo Batalla'nın asistinde takımıan 3 puanı getiren golü attı.

Bursaspor, 26 Ağustos'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Safet Susic yönetimindeki Alanyaspor ise Süper Lig'in 3. haftasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.