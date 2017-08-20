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FUTBOL

Trabzonspor maçında da hatalı gol yiyen Volkan Demirel, sosyal medyanın gündemine oturdu!

20 Ağustos 2017 Pazar, 23:26:08

  • 1 Trabzonspor maçında da hatalı gol yiyen Volkan Demirel, sosyal medyanın gündemine oturdu!
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı.

  • 2 Trabzonspor maçında da hatalı gol yiyen Volkan Demirel, sosyal medyanın gündemine oturdu!
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    Karşılaşmanın 56. dakikasında Olcay Şahan'dan hatalı bir gol yiyen Volkan Demirel, taraftarın tepkisini çekti.

  • 3 Trabzonspor maçında da hatalı gol yiyen Volkan Demirel, sosyal medyanın gündemine oturdu!
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    Volkan bu sezon ligdeki ilk maçında Göztepe karşısında da hatalı bir gol yemişti.

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  • 4 Trabzonspor maçında da hatalı gol yiyen Volkan Demirel, sosyal medyanın gündemine oturdu!
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    Aykut Kocaman, Volkan'ın Göztepe'den yediği gol sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Vardar karşılaşmasında kaleyi yeni transfer Carlos Kameni'ye vermişti.

  • 5 Trabzonspor maçında da hatalı gol yiyen Volkan Demirel, sosyal medyanın gündemine oturdu!
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    Vardar deplasmanında yedek bekleyen tecrübeli kaleci, maç sonrasında güvenlik güçleriyle tartışma yaşamıştı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 3 dakika önce
    Öyle havalarda ki sanki kaleye geçmek için para vermiş. parasıyla değil mi kardeşim havasında. Düşmez kalkmaz bir allah Volkan
  • Misafir 6 dakika önce
    En sevmediğim futbolcu..golleri yedikçe mutlu oluyorum..
  • Misafir 12 dakika önce
    Daha da bundan kaleci filan olmaz, olamazzz
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