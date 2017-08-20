Trabzonspor maçında da hatalı gol yiyen Volkan Demirel, sosyal medyanın gündemine oturdu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Olcay Şahan'dan hatalı bir gol yiyen Volkan Demirel, taraftarın tepkisini çekti.
Volkan bu sezon ligdeki ilk maçında Göztepe karşısında da hatalı bir gol yemişti.
Aykut Kocaman, Volkan'ın Göztepe'den yediği gol sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Vardar karşılaşmasında kaleyi yeni transfer Carlos Kameni'ye vermişti.
Vardar deplasmanında yedek bekleyen tecrübeli kaleci, maç sonrasında güvenlik güçleriyle tartışma yaşamıştı.