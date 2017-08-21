ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye Kupası
FUTBOL

Türkiye Kupası mücadelesi 1.tur maçlarıyla başlıyor

Futbolda Türkiye Kupası 1. tur müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:13:44 Güncelleme: 12:46:46

Türkiye Kupası 1. Tur müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

Maç programı şöyle;

14.00 Sinopspor-Yeni Amasyaspor 

15.30 Iğdır Arasspor-Kars 36 

15.30 Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor

15.30 Mardin 47-Siirt İl Özel İdare

15.30 Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği

15.30 Muşspor-Dersimspor

15.30 Ağrı 1970-62 Pertekspor

15.30 Arsinspor-Yeni Orduspor 

16.00 Modafenspor-Edirnespor 

16.00 Ergene Velimeşespor-Erokspor 

16.00 Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor

16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor 

16.00 Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor 

16.00 Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor

16.00 Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor 

16.00 MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959 

16.00 Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor 

16.00 Yeşil Kırşehirspor-68 Aksaray Belediyespor 

16.00 Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik 

16.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER