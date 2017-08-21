Türkiye Kupası mücadelesi 1.tur maçlarıyla başlıyor

Türkiye Kupası 1. Tur müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlıyor.
Maç programı şöyle;
14.00 Sinopspor-Yeni Amasyaspor
15.30 Iğdır Arasspor-Kars 36
15.30 Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor
15.30 Mardin 47-Siirt İl Özel İdare
15.30 Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği
15.30 Muşspor-Dersimspor
15.30 Ağrı 1970-62 Pertekspor
15.30 Arsinspor-Yeni Orduspor
16.00 Modafenspor-Edirnespor
16.00 Ergene Velimeşespor-Erokspor
16.00 Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor
16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor
16.00 Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor
16.00 Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor
16.00 Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor
16.00 MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959
16.00 Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor
16.00 Yeşil Kırşehirspor-68 Aksaray Belediyespor
16.00 Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik
16.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor