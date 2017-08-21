Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Eljif Elmas, Makedonya A Milli Takımı'na çağrıldı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan Makedonya, 2 Eylül'de İsrail, 5 Eylül'de ise Arnavutluk ile karşılaşacak. Teknik direktör Igor Angelovski, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ı da bu maçların aday kadrosuna davet etti.

Eljif, Makedonya A Milli Takımı formasını ilk olarak İspanya karşısında giymişti. 11 Haziran'da 2-1 biten maçta forma giyen Eljif, sahada 45 dakika kalmıştı.

Fenerbahçe'ye transferi yaşı nedeniyle resmiyete dökülemeyen Eljif için başkan Aziz Yıldırım, önemli açıklamalar yapmıştı. Yıldırım, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında "22 veya 26 kulüp Eljif Elmas'ın peşindeydi. Eljif Elmas'ı Ajax'ın, Manchester City'nin, Türk kulüplerinin istediğini biliyoruz. Avrupa'dan her yerden istiyorlar çocuğu. Önümüzdeki 2 yıldan sonra çok büyük bedellerle transfer olabilir. Şekip Mosturoğlu'nun 30 Ağustos'a kadar lisans işini çözmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

fenerbahçe

Eljif Elmas

Makedonya

2018 Dünya Kupası