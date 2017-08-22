Sembol tartışması: Taraftar 'boğa'yı istiyor

Ali Koç’un başkanlığını yaptığı 1907 F.Bahçe Espor, bu yıl 5. kez gerçekleştirilen League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali’nde kupayı kaldırdı. Sarı-Lacivertliler’in bu şampiyonluğu özellikle Twitter’da büyük yankı uyandırırken, ilginç bir konu da gündeme geldi. 1907 F.Bahçe Espor’un sembol olarak ‘boğa’yı kullanmasına dikkat çeken taraftar hesapları, “Sizce kulübümüz hangi sembolü tercih etmeli?” şeklinde soru yöneltti. Binlerce kişinin oy verdiği ankette ‘boğa’ %65’lik oranla 1., ‘kanarya’ ise 2. oldu.

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