Karaköprü Belediyespor Kilis Belediyespor maçı saat kaçta? Türkiye Kupası

Şanlıurfa'yı 3. Ligde temsil eden Karaköprü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kilis Belediyespor ile karşılaşacak. Tarihinde Kilis Belediyespor ile 6 kez karşılaşan Karaköprü temsilcisi, mutlak galibiyet hedefliyor. Peki, Karaköprü Belediyespor - Kilis Belediyespor maçı saat kaçta?

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - KİLİSSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası 1. tur müsabakalarında Karaköprü Belediyespor ile Kilis Belediyespor karşı karşıya gelecek. Karaköprü Belediyespor - Kilisspor maçı 22 Ağustos Salı günü saat 16.00'da başlayacak. 11 Nisan Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Adana Bölgesi hakemlerinden Metehan Alpat düdük çalacak. Alpat’ın yardımcılıklarını Mehmet Saldıraner ve Yasin Kılıç yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak.