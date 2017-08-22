FUTBOL
Galatasaray'ın transferlerinin perde arkası
22 Ağustos 2017 Salı, 12:18:06 | Güncelleme: 12:35:25
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Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın bu sezon yaptığı başarılı transferlerde aslan payı Sportif Direktör Cenk Ergün'e ait...
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Cenk Ergün, taraftarların yeni Haldun Üstünel'i oldu. Ülke ülke dolaştı, oyuncu, menajer ve kulüplerle sıkı pazarlıklar yaptı. Kaprislerine katlandı. Gomis, Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli gibi yedi önemli yıldızı Galatasaray’a kazandırdı.
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İşte Ergün'ün oyuncularla yaptığı görüşmelerin perde arkasında kalan detayları ve büyük bir ustalıkla aştığı zorluklar:
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GOMİS: Marsilya'da devam etmek istedi. Sportif direktör Cenk Ergün hep saygı gösterdi. "Gelirsen sana kapımız açık. Kafanda hiç bir soru bırakmadığın zaman bize gel. Forman hazır" diyerek uzun süre bekledi ve sonunda Gomis'i ikna etti.
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MAİCON: Her seferinde, "Avrupa'ya dönmek istiyorum. Transfer gerçekleşmezse Sao Paulo taraftarı beni linç eder" dedi. Cenk Ergün, "Ben seni biliyorum. Rahat ol... Herkes için iyi olacak" mesajı verdi. Sambacı stoperi rahatlattı.
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MARİANO: Flamengo transfer etmek istedi. Sambacı görüşmek için izin istedi. Cenk Ergün, "Git görüş. Tekliflerini dinle. Seni istediğimizi bil" dedi. Hiç zorlamadı.
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FERNANDO: "Manchester City için iyi olabilir ama benim için Galatasaray'a gitmek iyi olmayabilir" açıklamasından sonra yöneticiler umutsuzluğa kapıldı. Hatta Başkan Özbek, "Alternatifleri konuşalım" dedi. Ergün ise, "Gelecek. Ben onu ikna edeceğim" dedi. Dediğini de yaptı.
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NDİAYE: Osmanlıspor 10 milyon euro istedi. Özbek "Vermem" dedi. "Amrabat'ı da aynı şekilde büyük paraya almıştık. Canımız çok sıkıldı" diye konuştu. Ergün ise, "Evet çünkü Amrabat'ı kullanamadık. Adam sonra Premier Lige gitti. Ona güveniyorum. Mutlaka almalıyız" diyerek inadını sürdürdü.
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BELHANDA: Adı gündeme ilk geldiğinde, Özbek, "Sneijder'i unutturacak bir isim alalım" dedi. Ergün ise "Tam bize göre bir oyuncu var" dedi. "Sneijder kadar yetenekli, bir de defansa da geliyor" diyerek başkanı ikna etti.
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FEGHOULİ: 2 milyon euro'sunu bırakmama konusunda ısrar etti. Bugün geliyor dendikten 40 gün sonra G.Saray formasını giydi. Ergün hiçbir gün umudunu yitirmedi. Her arandığında kendine o kadar güveni vardı ki, "Feghouli işi bitti" diye konuştu.