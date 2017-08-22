Galatasaray'ın transferlerinin perde arkası

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BELHANDA: Adı gündeme ilk geldiğinde, Özbek, "Sneijder'i unutturacak bir isim alalım" dedi. Ergün ise "Tam bize göre bir oyuncu var" dedi. "Sneijder kadar yetenekli, bir de defansa da geliyor" diyerek başkanı ikna etti.