ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray'ın transferlerinin perde arkası

22 Ağustos 2017 Salı, 12:18:06

  • 1 Galatasaray'ın transferlerinin perde arkası
    1 | 10

    Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın bu sezon yaptığı başarılı transferlerde aslan payı Sportif Direktör Cenk Ergün'e ait...

  • 2 Galatasaray'ın transferlerinin perde arkası
    2 | 10

    Cenk Ergün, taraftarların yeni Haldun Üstünel'i oldu. Ülke ülke dolaştı, oyuncu, menajer ve kulüplerle sıkı pazarlıklar yaptı. Kaprislerine katlandı. Gomis, Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli gibi yedi önemli yıldızı Galatasaray’a kazandırdı.

  • 3 Galatasaray'ın transferlerinin perde arkası
    3 | 10

    İşte Ergün'ün oyuncularla yaptığı görüşmelerin perde arkasında kalan detayları ve büyük bir ustalıkla aştığı zorluklar:

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Galatasaray'ın transferlerinin perde arkası
    4 | 10

    GOMİS: Marsilya'da devam etmek istedi. Sportif direktör Cenk Ergün hep saygı gösterdi. "Gelirsen sana kapımız açık. Kafanda hiç bir soru bırakmadığın zaman bize gel. Forman hazır" diyerek uzun süre bekledi ve sonunda Gomis'i ikna etti.

  • 5 Galatasaray'ın transferlerinin perde arkası
    5 | 10

    MAİCON: Her seferinde, "Avrupa'ya dönmek istiyorum. Transfer gerçekleşmezse Sao Paulo taraftarı beni linç eder" dedi. Cenk Ergün, "Ben seni biliyorum. Rahat ol... Herkes için iyi olacak" mesajı verdi. Sambacı stoperi rahatlattı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000