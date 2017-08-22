Özkahya: "Suduva ile Ludogorets maçını yönetecek".

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, 24 Ağustos 2017 Perşembe günü Litvanya'nın Suduva ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.

Litvanya'nın Marijampole şehrindeki Suduva Stadyum'unda TSİ 20:30'da başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu

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