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UEFA Avrupa Ligi play-off turu Halis Özkahya
FUTBOL

Özkahya: "Suduva ile Ludogorets maçını yönetecek".

Halis Özkahya, Suduva - Ludogorets maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Suduva ile Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek

22 Ağustos 2017 Salı, 16:15:08 Güncelleme: 19:28:57

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, 24 Ağustos 2017 Perşembe günü Litvanya'nın Suduva ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.

Litvanya'nın Marijampole şehrindeki Suduva Stadyum'unda TSİ 20:30'da başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

  • UEFA Avrupa Ligi play-off turu
  • Suduva
  • Ludogorets
  • Halis Özkahya
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