Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları oynandı - Türkiye Kupası'nda sonuçlar

Kupada 2. tur maçları ise 30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Kura çekimine, 1. tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 45 ekip olmak üzere toplam 66 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan maçların ardından alınan skorlar şöyle:

Maç Skor Sinopspor-Yeni Amasyaspor 4 - 2 Iğdır Arasspor-Kars 36 Spor 2 - 5 Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor 3 - 1 Mardin 47 Spor-Siirt İl Özel İdare 0 - 2 Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği 3 - 0 Muşspor-Dersimspor 3 - 1 Ağrı 1970 Spor-62 Pertekspor 2 - 0 Arsinspor-Yeni Orduspor 5 - 3 Modafenspor-Edirnespor 0 - 1 Ergene Velimeşespor-Erokspor 3 - 2 Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor 4 - 1 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor 2 - 1 Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor 3 - 2 Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor 1 - 1 (6 - 7 penaltılar) Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor 2 - 1 MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959 0 - 3 Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor 3 - 2 Kırşehir Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor 0 - 1 Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik 0 - 0 (3 - 4 penaltılar) Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor 1 - 0 Osmaniyespor-Adıyaman 1954 Spor 2 - 0