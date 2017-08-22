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Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Makedon takımı Vardar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

22 Ağustos 2017 Salı, 21:53:58 Güncelleme: 22:48:45

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Mehmet Ekici ve Fernandao ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüler.
Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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