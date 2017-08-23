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FUTBOL

Galatasaray Arda Turan transferi - Arda Turan'ı Tudor istemedi

Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:27:54

  • 1 Galatasaray'da Arda Turan gerçeği
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    Galatasaray’ın bir süredir yuvaya döndürmek için çalıştığı Barçalı yıldız için Tudor’un muhalefeti üzerine geri adım atıldı. Arda’ya sıcak bakmayan Hırvat hoca, “Transferde önceliği sol beke verelim” diye konuştu!

  • 2 Galatasaray'da Arda Turan gerçeği
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin özel haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, yuvasına yeniden dönmesini çok arzuladığı ve transferin gerçekleşebilmesi için “Şartların oluşması gerekir” dediği Arda Turan’ı, Hırvat teknik direktör İgor Tudor’un istemediği ortaya çıktı.

  • 3 Galatasaray'da Arda Turan gerçeği
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    Sarı-Kırmızılı idarecilerin, milli oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ederken Tudor’a gelişmeler hakkında bilgi verdiği, Hırvat teknik adamın ise Arda’ya sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi. 

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  • 4 Galatasaray'da Arda Turan gerçeği
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    Tudor’un, Feghouli’nin takıma girmesiyle kanatlardaki sorunun sona eceğini söylediği ve “Transferde önceliğimiz savunmanın solu olmalı” dediği bildirildi.

  • 5 Galatasaray'da Arda Turan gerçeği
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    Juventus’tan Ganalı Asamoah’ı çok isteyen Tudor, bu transfer üzerine yoğunlaşmak gerektiğini ifade etti.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 37 dakika önce
    dogru karar aferin tudor, arda takima el freni olur
  • Misafir 37 dakika önce
    arda kim yaa
  • Misafir 46 dakika önce
    Şu anki gs.rüya mı gerçek mi
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