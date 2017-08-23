Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor. 2017-2018 sezonu grup kuralarının ne zaman yapılacağı araştırılırken, torbalarda hangi takımların olduğu da merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi torbalar hangi takımlardan oluşuyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek. 2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, turnuvaya doğrudan katılma hakkını kazanarak, kura çakiminde üçüncü torbadan yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALAR

Turnuvada bugün yapılacak beş play-off rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alacak torbalarda yer alan takımlar şöyle:



1. torba: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova



2. torba: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United



3. torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, Beşiktaş, Celtic (Liverpool'un Hoffenheim'ı elemesi halinde Celtic 4. torbada yer alacak)



4. torba: Feyenoord, Maribor, Leipzig, CSKA Moskova veya Young Boys, Kopenhag veya Karabağ, Sporting Lizbon veya FCSB, APOEL veya Slavia Prag

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olmasının ardından, ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta karşılaşmaları ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid takımının son iki sezon üst üste müzesine götürdüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

FİKRET ORMAN KURA ÇEKİMİNDE HAZIR BULUNACAK

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ı Başkan Fikret Orman ile birllikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek.

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