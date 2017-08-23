Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a uyarı cezası verildi

Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü iken sözleşmesini feshederek Galatasaray ile anlaşan Igor Tudor ve Galatasaray Kulübü ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu kararını açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre TFF Etik Kurulu tarafından alınan karar ile Igor Tudor ve Galatasaray Sportif Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ye Etik Kurulu Talimatı madde 10'da dile getirilen ''bağlılık'' ve ''dürüstlük'' prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında madde 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ''uyarma'' yaptırımının uygulanmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.