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Roberto Soldado,
FUTBOL

Roberto Soldado, Vardar maçı öncesinde takımdan ayrı çalıştı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Makedonya'nın Vardar ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaya sağ üst adalesinde kanama bulunan Roberto Soldado katılamadı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:57:53 Güncelleme: 23:01:42

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Vardar maçı öncesi son idmanını yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Medyaya açık bölümde Fenerbahçe takımı, kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Roberto Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.

Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada, Soldado'nun, tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao ile birlikte özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, ağrıları bulunan Şener Özbayraklı'nın, idmanın başlangıcında yer almasına karşın, çalışmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı olarak antrenmanını sürdüreceği belirtildi.

DHA'ya göre Soldado'nun sağ üst adalesinde kanama bulunuyor.

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