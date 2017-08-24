''Çok para harcamadan da iyi bir takım kurulabilir''

ÖZEL HABER | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

FFP'nin gölgesinde olan takımlarımız, 'nasıl transfer yapılır?' ve 'transfer döneminde nasıl kara geçilir?' sorularını son yıllarda iyiden iyiye öğrenmeye başladı. Son yıllarda kazandığı şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen ciddi gelirlerle ekonomisini düzelten Beşiktaş, transferde de 'çok para harcamadan iyi bir kadro nasıl kurulur?' sorusunu en iyi cevaplayan takım olmayı başardı.

GİDER VE GELİR DENGELENDİ

Transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan Beşiktaş, takımın defans merkezindeki kurgunun başrol oyuncusu olan Marcelo'yu 7.5 milyon euro bedelle Lyon'a satıp, en önemli oyuncusundan vazgeçmiş gibi gözükse de transferde kendine bir nefes alma alanı yarattı ve bu rakama takımını komple yeniledi. Şampiyonlar Ligi standartlarında bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Pepe'yi bonservis ödemeden kadrosuna kattı ve hem FFP'yi üzmedi hem de Marcelo'nun yerini doldurmuş oldu. Her ne kadar tarz olarak farklı oyuncular olsalar da aynı hatta daha üst kalitede bir alternatifle o gediğini bedel ödemeden kapatmış oldu. İmza paraları ve yıllık ücretler tabii ki zaman zaman sınırları aşıyor fakat UEFA'yı üzmek istemeyen Beşiktaş, Marcelo ile açtığı transfer kapısını, Pepe'ye ödenecek bonservisle kapatmadan eksiğini giderdi.

750 BİN EURO'YA CANER ERKİN

Aboubakar'ı kiralamak isteyen Beşiktaş o transferden olumsuz sonuç alınca 2.5 milyon euro'ya getirdiği Negredo'ya hücum bölgesini emanet etti. Yine aynı bedelle Gary Medel'i getiren Beşiktaş, aslında 'stoper' olarak getirdiği Medel transferiyle birçok bölgesini alternatifledi. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon en kilit isimlerden biri olan Jeremain Lens transferiyle önemli bir kanat oyuncusu kazanıp, Quaresma'nın gidişi sonrasını da sağlama alan siyah beyazlılar, bu transfer için de kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödedi. Rotasyonu da unutmayan Beşiktaş, Orkan Çınar ve Atınç Nukan transferleri için de kasasından 650 bin euro çıkardı. Son olarak da geçtiğimiz sezon kiraladığı Caner Erkin'in opsiyon bedelinde 250 bin euro'luk indirime giden Inter'e 750 bin euro ödendi ve milli sol bek bonservisiyle alındı.

GİDEN: 7.9 MİLYON EURO, GELEN: 8.4 MİLYON EURO

Yaptığı transferlerle eksiklerini giderip iyi bir kadro oluşturan Beşiktaş, 7.9 milyon euro harcarken, bu harcamalarını yaptığı 8.4 milyon euro'luk oyuncu satışıyla dengeledi. Henüz transfer dönemi bitmedi fakat 500 bin euro'luk fazlasıyla artıya geçen Beşiktaş, çok fazla gider yapmadan iyi bir takım kurulabileceğini de gösterdi.

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