Beşiktaş transfer haberleri

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GİDER VE GELİR DENGELENDİ

Transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan Beşiktaş, takımın defans merkezindeki kurgunun başrol oyuncusu olan Marcelo'yu 7.5 milyon euro bedelle Lyon'a satıp, en önemli oyuncusundan vazgeçmiş gibi gözükse de transferde kendine bir nefes alma alanı yarattı ve bu rakama takımını komple yeniledi.