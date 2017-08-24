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Beşiktaş transfer haberleri

''Beşiktaş, 8 milyon euro'ya Şampiyonlar Ligi takımı kurdu''

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:51:38 HABERTURK.COM

  • 1 ''Beşiktaş, 8 milyon euro'ya Şampiyonlar Ligi takımı kurdu''
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    ÖZEL HABER | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

    FFP'nin gölgesinde olan takımlarımız, 'nasıl transfer yapılır?' ve 'transfer döneminde nasıl kara geçilir?' sorularını son yıllarda iyiden iyiye öğrenmeye başladı. 

  • 2 ''Beşiktaş, 8 milyon euro'ya Şampiyonlar Ligi takımı kurdu''
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    Son yıllarda kazandığı şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen ciddi gelirlerle ekonomisini düzelten Beşiktaş, transferde de 'çok para harcamadan iyi bir kadro nasıl kurulur?' sorusunu en iyi cevaplayan takım olmayı başardı.

  • 3 ''Beşiktaş, 8 milyon euro'ya Şampiyonlar Ligi takımı kurdu''
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    GİDER VE GELİR DENGELENDİ

    Transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan Beşiktaş, takımın defans merkezindeki kurgunun başrol oyuncusu olan Marcelo'yu 7.5 milyon euro bedelle Lyon'a satıp, en önemli oyuncusundan vazgeçmiş gibi gözükse de transferde kendine bir nefes alma alanı yarattı ve bu rakama takımını komple yeniledi. 

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  • 4 ''Beşiktaş, 8 milyon euro'ya Şampiyonlar Ligi takımı kurdu''
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    Şampiyonlar Ligi standartlarında bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Pepe'yi bonservis ödemeden kadrosuna kattı ve hem FFP'yi üzmedi hem de Marcelo'nun yerini doldurmuş oldu. 

  • 5 ''Beşiktaş, 8 milyon euro'ya Şampiyonlar Ligi takımı kurdu''
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    Her ne kadar tarz olarak farklı oyuncular olsalar da aynı hatta daha üst kalitede bir alternatifle o gediğini bedel ödemeden kapatmış oldu. 

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