Sinan Gümüş, G.Saray'dan gitmek için ısrarlı

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray kulübü, takımdan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş için Alman ekipleri Hamburg ve Schalke 04 ile görüşmelerine devam ediyor.



Hamburg ve Schalke 04 kulüpleri 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro’ya kadar çıkarken, Sinan Gümüş, 6 milyon Euro talep ediyor. Gurbetçi oyuncunun ayrılmak için yönetime baskı uygulaması nedeniyle önümüzdeki günlerde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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