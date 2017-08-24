ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
FUTBOL

Sinan Gümüş, G.Saray'dan gitmek için ısrarlı

Sarı-Kırmızılılar, takımdan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş için Alman ekipleri Hamburg ve Schalke 04 ile görüşmelerine devam ediyor

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:29:48 Güncelleme: 17:54:02

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray kulübü, takımdan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş için Alman ekipleri Hamburg ve Schalke 04 ile görüşmelerine devam ediyor.

Hamburg ve Schalke 04 kulüpleri 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro’ya kadar çıkarken, Sinan Gümüş, 6 milyon Euro talep ediyor. Gurbetçi oyuncunun ayrılmak için yönetime baskı uygulaması nedeniyle önümüzdeki günlerde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER