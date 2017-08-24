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Alanyaspor Karabükspor maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 3. hafta

Alanyaspor - Karabükspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Karabükspor karşılaşacak. Peki, Alanaspor - Karabükspor maçı saat kaçta, ne zaman?

24 Ağustos 2017 Perşembe, 16:07:32 Güncelleme: 16:14:56

Alanyaspor ile Karabükspor, Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde henüz galibiyet yüzü göremeyen Alanyaspor, bir beraberlik ve bir galibiyeti bulunan Karabükspor'u evinde konuk edecek. Alanyaspor, ilk galibiyetini almak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Alanyaspor - Karabükspor maçı saat kaçta, ne zaman?

ALANYASPOR - KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Alanyaspor ile Karabükspor karşı karşıya gelecek. Alanyaspor - Karabükspor maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Bahattin Şimşek olacak.

SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI

25 AĞUSTOS CUMA

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

26 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Malatya İnönü)

19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

27 AĞUSTOS PAZAR

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

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