Vardar'a elenen Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Robin van Persie ve Aykut Kocaman, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Vardar'a toplamda 4-1'lik skorla elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sosyal medyada Aykut Kocaman, Ozan Tufan ve Robin van Persie'ye ağır eleştiriler vardı...
Fazla kiloları nedeniyle bir süredir eleştirilen Ozan Tufan'ın ortaya koyduğu futbol ve kaptanlık pazubandını takması, sosyal medyada gündem oldu...
İlk 11'de başlaması istenmeyen Robin van Persie ise eleştirilerden nasibini alanlar arasındaydı
Konyaspor'u Avrupa Ligi'ne götürerek büyük bir iş başaran ve Fenerbahçe'ye dönen Aykut Kocaman ise eleştiri oklarının hedefindeki ilk isimlerdendi. İşte Fenerbahçe - Vardar maçı sonrası yapılan yorumlar...