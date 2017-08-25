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FUTBOL

Vardar'a elenen Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Robin van Persie ve Aykut Kocaman, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sonrasında sosyal medyada eleştiri yağmuru vardı

25 Ağustos 2017 Cuma, 00:06:01

  • 1 Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sonrasında sosyal medyada eleştiri yağmuru vardı
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    Vardar'a toplamda 4-1'lik skorla elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sosyal medyada Aykut Kocaman, Ozan Tufan ve Robin van Persie'ye ağır eleştiriler vardı...

  • 2 Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sonrasında sosyal medyada eleştiri yağmuru vardı
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    Fazla kiloları nedeniyle bir süredir eleştirilen Ozan Tufan'ın ortaya koyduğu futbol ve kaptanlık pazubandını takması, sosyal medyada gündem oldu...

  • 3 Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sonrasında sosyal medyada eleştiri yağmuru vardı
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    İlk 11'de başlaması istenmeyen Robin van Persie ise eleştirilerden nasibini alanlar arasındaydı

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  • 4 Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sonrasında sosyal medyada eleştiri yağmuru vardı
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    Konyaspor'u Avrupa Ligi'ne götürerek büyük bir iş başaran ve Fenerbahçe'ye dönen Aykut Kocaman ise eleştiri oklarının hedefindeki ilk isimlerdendi. İşte Fenerbahçe - Vardar maçı sonrası yapılan yorumlar...

  • 5 Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesi sonrasında sosyal medyada eleştiri yağmuru vardı
    5 | 41
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