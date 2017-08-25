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Fenerbahçe Avrupa kupalarında çıktığı 29 turda 28 kez elendi

İlk maçta kaybederse; turu geçemiyor

Fenerbahçe, 1998-99 sezonundan beri ilk maçta mağlup olduğu hiçbir turu geçemedi.

25 Ağustos 2017 Cuma, 09:25:49 Güncelleme: 09:28:00

Fenerbahçe'de Avrupa kupalarına eleme turunda veda etme geleneği dün gece de devam etti. 

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında, ilk maçta 2-0 yenildiği Makedon temsilcisi Vardar’a Kadıköy’de de 2-1 kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde 19 yıllık makus talihini de geçemedi.

Kanarya, dün geceki fiyasko sonuçla beraber, ilk maçta kaybettiği toplam 29 tur mücadelesinin tam 28’inde elenmekten kurtulamadı. Sadece 1998-99 sezonunda ilk maçta 2-1 yenildiği Göteborg’u 1-0 yenerek tur atlayan F.Bahçe, geçen sezon da yine Avrupa Ligi’nde bu kez son 32 turunda, ilk maçta 1-0 yenildiği Rus ekibi Krasnodar’a İstanbul’daki 1-1’lik skorla elenmişti. Vardar’a boyun eğip taraftarını kahreden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği 29. eleme turunda 28. kez elendi.

 

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