Sivasspor, Carl Medjani ile anlaştı

Sivasspor, hem orta sahasını hem de stoper bölgesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in 3. haftasında Galatatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, bir yandan da sürdürdüğü transfer çalışmalarında gelişme gösterdi.

SİVASSPOR, FLAMINI İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Orta saha için Flamini'yle temas halinde olan Yiğidolar defansa bir takviye yaptı. Daha önceden Trabzonspor'da forma giyinen Carl Medjanı ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray maçının ardından sözleşme imzalayacağı ifade edildi. 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık kontrat yapılacağı öğrenildi. Süper Lig’de çıktığı 52 karşılaşmada 8 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Medjani, Ersun Yanal’ın yeni sezon planlaması içerisinde kendisine yer bulamamıştı.

DELVIN N’DINGA OLMADI

Kırmızı-Beyazlı ekibin transferdeki bir diğer gündemi Lokomotiv Moskovalı önlibero Delvin N’Dinga’ydı. Ancak 26 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı bildirildi. Sivasspor, bu mevkii için farklı adaylara yönelecek.

sivasspor

Carl Medjani

Mathieu Flamini