Konyaspor'un rakiplerini tanıyalım

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. I Grubu'nda yer alan yeşil-beyazlı ekibin rakipleri Avusturya'dan Salzburg, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya ve Portekiz Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes oldu.

AVUSTURYA'NIN YÜKSELEN DEĞERİ SALZBURG

Geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga'yı 81 puanla birinci sırada bitiren Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Hırvat ekibi Rijeka ile eşleşti. İlk maçı evinde oynayan kırmızı-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Romanya temsilcisi Viitorul'u 4-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup eden Salzburg, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Marco Rose'nin yönetimindeki Salzburg, maçlarını 31 bin 895 kapasiteli Red Bull Arena'da oynuyor.

ESKİ GÜNLERİNİ ARAYAN MARSİLYA

Rudi Garcia yönetimindeki Marsilya, Avrupa Ligi 1. Play-Off turunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Slovenya ekibi Domzale'yi evinde 3-0 yenerek gruplara kalmaya hak kazandı. Fransa Ligue 1'de geçen seneyi 17 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 11 beraberlikle 62 puanla 5. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, karşılaşmalarını 67 bin 394 kapasiteli Velodrome Stadyumu'nda oynuyor. 1992-1993 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransız takımı, kulüp tarihinin ilk UEFA Avrupa Kupası'nı kazanmak için mücadele verecek.

PORTEKİZ'İN SÜRPRİZ TAKIMI VITORIA

Geçen sezon 18 takımlı Portekiz Premier Ligi'ni 18 galibiyet, 8 mağlubiyet, 8 beraberlik sonucu topladığı 62 puanla 4. sırada bitiren Vitoria, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara kalmaya hak kazandı. Pedro Martins'in başında olduğu takım, maçlarını 30 bin 165 seyirci kapasiteli Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynuyor.