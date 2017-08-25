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Mircea Lucescu, Milli Takım kadrosunu açıkladı. Lucescu, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu davet ederken Oğuzhan Özyakup'u çağırmadı

Lucescu'nun Milli Takım kadrosunu değerlendirdiler

25 Ağustos 2017 Cuma, 21:05:28 HABERTURK.COM

  • 1 Lucescu'nun Milli Takım kadrosunu değerlendirdiler
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    Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ve Hırvatistan maçı aday kadrosunu açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu Milli Takım'a davet ederken Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'u çağırmadı.

  • 2 Lucescu'nun Milli Takım kadrosunu değerlendirdiler
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    Milli Takım'ın kadrosunu Serdar Ali Çelikler, Attila Gökçe, Atilla Türker ve Ali Gültiken'e sorduk... Attila Gökçe, Arda Turan'ın özür dilemesi gereken insanlar olduğunu söyledi. 

  • 3 Lucescu'nun Milli Takım kadrosunu değerlendirdiler
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    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Daha önce de söylediğim gibi başkanı Yıldırım Demirören, kaptanı Arda Turan, hocası dayakçı Arda Turan'ın ayağına giden Mircea Lucescu olan Milli Takım, benim umurumda değil. Ne olursa olsun ilgilenmiyorum. 

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  • 4 Lucescu'nun Milli Takım kadrosunu değerlendirdiler
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    ATİLLA TÜRKER: Milli Takım kadrosunda bazı sürpriz isimler var. Kaleci Cenk Gönen'in nasıl çağırıldığı tartışma konusu. 

  • 5 Lucescu'nun Milli Takım kadrosunu değerlendirdiler
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    Takımında yedek kalan ve performansı soru işareti olan bir kalecinin davet edilmesi, yarın daha önemli tartışmalara yol açar.

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