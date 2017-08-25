FUTBOL
Mircea Lucescu, Milli Takım kadrosunu açıkladı. Lucescu, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu davet ederken Oğuzhan Özyakup'u çağırmadı
Lucescu'nun Milli Takım kadrosunu değerlendirdiler
25 Ağustos 2017 Cuma, 21:05:28 | Güncelleme: 21:37:55
HABERTURK.COM
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Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ve Hırvatistan maçı aday kadrosunu açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu Milli Takım'a davet ederken Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'u çağırmadı.
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Milli Takım'ın kadrosunu Serdar Ali Çelikler, Attila Gökçe, Atilla Türker ve Ali Gültiken'e sorduk... Attila Gökçe, Arda Turan'ın özür dilemesi gereken insanlar olduğunu söyledi.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: Daha önce de söylediğim gibi başkanı Yıldırım Demirören, kaptanı Arda Turan, hocası dayakçı Arda Turan'ın ayağına giden Mircea Lucescu olan Milli Takım, benim umurumda değil. Ne olursa olsun ilgilenmiyorum.
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ATİLLA TÜRKER: Milli Takım kadrosunda bazı sürpriz isimler var. Kaleci Cenk Gönen'in nasıl çağırıldığı tartışma konusu.
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Takımında yedek kalan ve performansı soru işareti olan bir kalecinin davet edilmesi, yarın daha önemli tartışmalara yol açar.
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Ancak bundan daha önemlisi Oğuzhan Özyakup'un olmayıp yerine formsuzluğuyla ön plana çıkan bazı oyuncuların davet edilmesi! Bu tam bir soru işareti...
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Selçuk İnan'ın ağabey, kaptan olarak davet edilmesine anlam verebiliriz ancak fazla kilosu ve formsuzluğuyla gündem olan Ozan Tufan'ın alınmaması ilginç.
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Ozan, her geçen gün daha da kötüye gidiyor ama her geçen gün daha fazla ödüllendiriliyor, mükafat veriliyor prim veriliyor.
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Kadronun açıklanmasından sonra Beşiktaş camiasıyla temasa geçtim, onlar bile Oğuzhan gibi önemi bir futbolcunun alınmamasına çok büyük tepki verdi.
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Bugün ya da yarın Beşiktaş'tan, Mircea Lucescu'ya, Türkiye Futbol Federasyonu'na, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e çok büyük tepkiler gelebilir.
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Lucescu, ilerleyen günlerde pek çok tartışma konusunun merkezinde olacaktır.
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ALİ GÜLTİKEN: Beklenen bir kadro oldu. Sürpriz gibi görünen Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın tekrardan Milli Takım'a dahil edilmesi, son günlerde spor kamuoyunda konuşuluyordu.
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Bu açıdan sürpriz olarak değerlendirmiyorum. Ancak Oğuzhan Özyakup'un olmaması şaşırtıcı. Milli Takım'da yeni bir dönem başlıyor.
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Önümüzde zor bir maç periyodu var. Özellikle bu iki maç, bizim açımızdan grubun kaderini tayin edecek.
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Bu açıdan açıklanan kadroyu kısa dönem için düşünülmüş gibi görüyorum.
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Selçuk İnan her zaman Milli Takım oyuncusudur ancak takımında oynayan Oğuzhan Özyakup varken Galatasaray'da yedek oturan Selçuk'un alınması çok ilginç.
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Öte yandan Emre Mor, Ozan Tufan gibi oynamayan futbolcular da var. Ki Lucescu bu konuya imza töreninde değinmişti. Oyuncuların kendi takımlarından daha fazla oynaması gerektiğini dillendirmişti.
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Oyuncuların kendi takımlarından daha fazla oynaması gerektiğini dillendirmişti. Bu kadroyu önümüzdeki zor hedefi aşar umuduyla destekliyoruz.
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Bu süreci kazanarak geçmemiz gerekiyor ki sonrası için daha farklı bir Milli Takım ortamı oluşabilsin.
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Milli Takım seviyesi, farklı bir seviye. Seçilen oyuncuları tamamen geçmiş dönemde oynayan oyuncular.
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Bu açıdan sürpriz bir isim yok. Yeni bir Milli Takım, sonrası için oluşturulmuş bir Milli Takım için zamana ihtiyaç var.
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Lucescu, eldekilerin en iyisini kendi görüşünce seçtiğini düşünüyor olabilir.
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Emre Belözoğlu'nun son yıllardaki performansıyla geri dönmesi de böyle bir tecrübenin, böyle bir yöneten oyuncunun içeride olması gibi eksikliği giderecek.
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Arda Turan'ın geri dönmesine gelince... Arda, her zaman Milli Takım'da oynayabilecek bir oyuncu.
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Gerek kariyeriyle gerek kimi yetenekleriyle... Ancak son yaşanan olaylarla ilgili olarak maç öncesinde bir açıklama yapması gerekiyor.
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Böyle bir olayı kendisinin açıklaması hem beklenen bir şey hem de daha sağlıklı olur. İnsanlar hata yapar.
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Hepimizin hayatında hatalar oldu. Arda için de aynı şey geçerli. Kamuoyuna kendi ağzından bir açıklama yaparak geçmişi geride bıraktığını duyurması gerekiyor. Bu, değerli bir şey olur.
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ATTİLA GÖKÇE: Arda Turan, Milli Takım'ı tamamiyle bıraktığını kendisi açıkladı!Kimse onu göndermedi, cezalandırmadı. Sadece 1 maçlık disiplin tedbiri alındı. O da ölçüsüz bir şekilde Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.
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Geri dönmesi elbette ki Türk futbolu için bir kârdır. Ancak bu dönüşten duyduğu memnuniyeti, düşüncelerini ve hislerini kamuoyuyla samimi bir şekilde paylaşmalı.
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Ayrıca Arda'nın özür dilemesi gereken birkaç kişi var. Herhalde onlara saygısını ifade edecektir.
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Diğer yandan benim beklediğim isimlerin yüzde 90'ı kadroda var, bu açıdan kadroya itiraz edemem.
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Sadece Oğuzhan Özyakup ve Olcay Şahan'ın çağrılmayışını yadırgadım. Bunun dışında kadroya itiraz edemem.