FUTBOL
manchester city bournemouth'u 2-1 mağlup etti.
''Sterling önce gol attı sonra oyundan atıldı''
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:12:09 | Güncelleme: 17:31:58
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STERLING ÖNCE ATTI, SONRA ATILDI
İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi
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İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.
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Vitality Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Bournemouth, 13. dakikada Charlie Daniels'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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Çabuk toparlanan Manchester City, 21. dakikada Gabriel Jesus ile fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
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Manchester City, 90+7'nci dakikada Raheem Sterling ile ağları sarsarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
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Sterling, gol sonrası aşırı sevinci nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
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Manchester City aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya çıkardı ve ligin 3. haftasında 2. galibiyetini aldı.
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Manchester City aldığı bu 3 puanla birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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City'e galibiyeti getiren golü atan Sterling, 3. maçında 2. golüne ulaştı.
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Bournemouth ise 3. haftada da puan alamadı ve puansız bir biçimde haftayı 17. sırada kapattı.