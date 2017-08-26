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FUTBOL

manchester city bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

''Sterling önce gol attı sonra oyundan atıldı''

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:12:09

  • 1 ''Sterling önce gol attı sonra oyundan atıldı''
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    STERLING ÖNCE ATTI, SONRA ATILDI

    İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi

  • 2 ''Sterling önce gol attı sonra oyundan atıldı''
    2 | 10

    İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

  • 3 ''Sterling önce gol attı sonra oyundan atıldı''
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    Vitality Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Bournemouth, 13. dakikada Charlie Daniels'ın golüyle 1-0 öne geçti.

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  • 4 ''Sterling önce gol attı sonra oyundan atıldı''
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    Çabuk toparlanan Manchester City, 21. dakikada Gabriel Jesus ile fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

  • 5 ''Sterling önce gol attı sonra oyundan atıldı''
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    Manchester City, 90+7'nci dakikada Raheem Sterling ile ağları sarsarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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