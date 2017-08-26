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Sakaryasporlu taraftarlar pompalı tüfekle maça gitti

Sakaryaspor ile Karşıyaka arasında oynanan TFF 2. Lig maçı öncesi, Sakaryasporlu taraftarların bulunduğu otobüste pompalı tüfek ve döner bıçakları bulundu

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:33:55 Güncelleme: 20:56:55

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Sakaryaspor, Gebze'de İzmir ekibi Karşıyaka'yı ağırladı. Mücadeleyi izlemek için gelen Sakaryasporlu taraftarların otobüsünden pompalı tüfek ile döner bıçakları çıktı.

Sakaryaspor'un stadının yetişmemesi sebebiyle mücadele Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda oynandı. Mücadele öncesinde Sakaryasporlu taraftarlar Gebze girişinde polis tarafından durduruldu. Yeşil-siyahlı taraftarların otobüsünde yapılan aramada, 2 pompalı av tüfeği, onlara ait 18 av fişeği, 15 döner bıçağı, satır, pala, 15 adet haydar tabir edilen sopa, bel ve kürek sapları ele geçirildi.

Ele geçen tüfeklerle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

  • Sakaryaspor
  • karşıyaka
  • pompalı tüfek
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