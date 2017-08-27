Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

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Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Antalyaspor, Malatya İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Samir Nasri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor, 87. dakikada Khalid Boutaib ile skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

YENİ MALATYASPOR: 1 - ANTALYASPOR: 1



STAT: Malatya İnönü

HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Samet Çavuş



EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Mina, Cissokho, Azubuike (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Dia, Barazite (Dk. 68 Turgut Doğan Şahin), Eren Tozlu (Dk. 82 Dening), Boutaib

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Salih Dursun (Dk. 90+1 Chico), Charles, Aydın Karabulut (Dk. 71 El Kabir), Nasri (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Maicon, Etoo



GOLLER: Dk. 20 Nasri (Antalyaspor), Dk. 87 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Mina, Dk. 75 Chebake, Dk. 87 Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 54 Charles, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Antalyaspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

19. dakikada Nasrinin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aydın Karabulutun şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Ertaç Özbiri yanıltsa da çabuk toparlanan Ertaç çizgi üzerinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada konuk ekip mücadelede öne geçti. Etoonun pasıyla savunma arkasına sarkan Nasri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

27. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Etoonun yerden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada Aytaç Karanın pasında topla buluşan Barazitenin ceza sahası yayı gerisinden şutunda kaleci Boffin, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

36. dakikada Aytaç Karanın pasıyla soldan ceza sahasına giren Cissokho, son çizgide meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Boffini geçen topa Barazite altıpas içinde dokunamayınca takımını mutlak bir golden etti.

37. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Eren Tozlunun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Dia altıpas gerisinde çok sert vurdu, ancak kaleci Boffin üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamından Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada konuk ekip Antalyaspor gole çok yaklaştı. Etoonun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Maiconun ortasında altıpas gerisinde kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Nasrinin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Etoonun penaltı noktası gerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada Cissokhonun sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde Minanın kafayla vurduğu topu kaleci Boffin son anda kornere tokatladı.

66. dakikada Maiconun pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Etoonun ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda top üstten auta gitti.

87. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, mücadelede beraberliği yakaladı. Cissokhonun soldan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Deningin kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu takip eden Boutaibin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

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