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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri - Salih Uçan, Josef de Souza ve Emre Belözoğlu transferinde son durum!

Fenerbahçe transfer haberleri (27 Ağustos 2017)

27 Ağustos 2017 Pazar, 10:55:46

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    Transferin bitmesine sayılı günler kala birbiri ardına ilginç gelişmeler gündeme geliyor... Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Fenerbahçe’de istenmeyen adam haline gelen Josef de Souza ile ilgili. 

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Brezilyalı yıldız orta sahanın diğer isimleri olan Mehmet Topal ve Ozan Tufan ile birlikte en çok tepki çeken oyunculardan biri.. 

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    Ancak yıldız futbolcunun durumu Türkiye’de hiç iç açıcı olmamasına karşın İngiltere’den gelen baş döndürücü teklif gündeme bomba gibi düştü. 

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  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin kapısını çalarak Josef de Souza için 8 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. 

  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    Ancak Sarı-Lacivertli yöneticiler bu teklife, “15 milyon Euro verirseniz alırsınız” yanıtını iletince görüşmeler tıkandı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    josefe iki milyon verseler anında satar nerde kaldı sekize itiraz edecekler
  • Misafir 12 dakika önce
    Emre ne olur gel şu ruhsuzlara çeki düzen ver
  • Misafir 15 dakika önce
    Emre Belezoğlu kesin gelmeli. 10 numara transfer olur
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