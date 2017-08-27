FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri - Salih Uçan, Josef de Souza ve Emre Belözoğlu transferinde son durum!
Fenerbahçe transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
27 Ağustos 2017 Pazar, 10:55:46 | Güncelleme: 11:08:51
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Transferin bitmesine sayılı günler kala birbiri ardına ilginç gelişmeler gündeme geliyor... Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Fenerbahçe’de istenmeyen adam haline gelen Josef de Souza ile ilgili.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Brezilyalı yıldız orta sahanın diğer isimleri olan Mehmet Topal ve Ozan Tufan ile birlikte en çok tepki çeken oyunculardan biri..
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Ancak yıldız futbolcunun durumu Türkiye’de hiç iç açıcı olmamasına karşın İngiltere’den gelen baş döndürücü teklif gündeme bomba gibi düştü.
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İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin kapısını çalarak Josef de Souza için 8 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu.
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Ancak Sarı-Lacivertli yöneticiler bu teklife, “15 milyon Euro verirseniz alırsınız” yanıtını iletince görüşmeler tıkandı.
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HER AN SONUÇLANABİLİR
Josef de Souza’yı kadrosuna katmakta kararlı olan West Bromwich Albion kulübü yöneticileri, menajerler vasıtasıyla yaptıkları görüşmeler sonunda tekliflerini daha da yükselttiler.
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İngiliz yöneticiler daha önceden 8 milyon Euro olan teklifi 11 milyon Euro’ya çıkardıklarını bildirdiler. Bu teklife Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
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Ancak gerçek olan bir şey var ki kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir paraya Josef de Souza İngiltere’ye gitmek üzere.
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GOMEZ’İN ALTERNATİFİ: NETO
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ısrarla stopere bir takviye yapılmasını istiyor... Bunun için de Sarı-Lacivertli yöneticiler ilk etapta rotalarını Milan’ın yıldızı Gustavo Gomez’e çevirdiler.
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Hatta asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya Milano’ya giderek yıldız oyuncu ve menajeriyle kesin anlaşmaya vardılar. Ancak Milan kulübü oyuncuyu kiralamak yerine satmak isteyince görüşmeler tıkandı.
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Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, Gustavo Gomez’in olmaması halinde rotasını Zenit’in Portekizli savunmacısı Luis Neto’ya çevirme kararı aldı.
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Sarı-Lacivertliler tecrübeli savunmacı için 1.5 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
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SALİH UÇAN'A SİON TALİP OLDU
Teknik direktör Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği isimlerden olan Salih Uçan’a, Sion’un talip olduğu belirtildi.
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İsviçre ekibinin, 23 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
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Teklife sıcak bakan Sarı-Lacivertli yönetimin, birkaç gün içinde Sion’a cevabını iletmesi bekleniyor. Fenerbahçe, başka bir takımdan iyi bir teklif gelmesi halinde ise Salih’i bonservisiyle de gönderebilir.
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EMRE BELÖZOĞLU: BIRAKIN GİDEYİM
Öte yandan AMK Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, yıldız orta saha için Başakşehir kulübüyle zaman kaybetmeden görüşmelere başladı.
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Kanarya, 36 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli için İstanbul temsilcisine teklifini yaptı. Emre Belözoğlu da sarı-lacivertli formayla kariyerini noktalamak için iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
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Fenerbahçe, sezon başında Emre Belözoğlu'nu istemiş, Başakşehir bu transfere izin vermemişti. Ancak bu kez görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.
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Tecrübeli futbolcunun da İstanbul temsilcisinin Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ve Fenerbahçe'ye gitmek için izin istediği kaydedildi. Fenerbahçe, orta alandaki lider eksikliğini Emre Belözoğlu transferiyle doldurmayı planlıyor.
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VAN PERSİE'NİN YERİNE MİLİK!
Fotomaç'ın iddiasına göre ise; Robin van Persie'den ümidi kesen Fenerbahçe, 'birinci sınıf' bir forvet almak için kolları sıvadı.
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İlk hedefin Napoli'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arkadiusz Milik olduğu öğrenildi.
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Geçen sezon Ajax'tan 32 milyon euro'ya İtalyan ekibine giden Polonyalı golcü için Napoli yönetimi ile temasa geçilerek görüşme talebinde bulunulduğu, olumlu yanıt gelmesi halinde 'kiralama' konusunda masaya oturulacağı belirtiliyor.
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23 yaşındaki Milik geçen sezon Napoli formasıyla 23 maçta 8 gol kaydetmişti. Bu sezon da 1 golü bulunuyor.