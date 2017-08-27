Fenerbahçe Gustavo Gomez'den vazgeçiyor

İtalya'dan gelen Gustavo Gomez haberleri, Fenerbahçelileri üzebilir.

Calciomercatoweb'in haberine göre Fenerbahçe, AC Milan ile bir türlü orta yolun bulunamaması sebebiyle Gustavo Gomez'den vazgeçmek üzere. Fenerbahçe'nin Gomez'i iki yıllığına kiralamak için İtalyan ekibine 4 milyon euro'luk bir kiralama bedeli sundu fakat bu istek AC Milan tarafından kabul görmedi ve 5 Milyon Euro talep edildi.

SATIN ALMA OPSİYONU KONUSUNDA ANLAŞILAMADI

Siyah kırmızılı ekibin sözleşmeye 6 Milyon Euro'luk kesin satış opsiyonu da koydurmak istediği fakat bu duruma Fenerbahçe'nin yanaşmadığı belirtildi. Tüm bu gelişmeler üzerine beklemeye geçen Fenerbahçe, Gustavo Gomez'e alternatif olan oyuncularla görüşmeye başladı. Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 19 maça çıkan Gustavo Gomez, sezon başında kadro dışı kalmış ve antrenmanlara alınmamıştı. Montella tarafından Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Shkendija ile oynanacak maçın kadrosuna alınan Gomez, bu hafta oynanacak Cagliari maçının kadrosuna alınmadı.

AC Milan

Gustavo Gomez

fenerbahçe