FUTBOL
Oğuzhan Özyakup neden Milli Takım'a çağrılmadı?
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:43:53 | Güncelleme: 09:12:43
-
1
1
|
13
Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın elemelerinde 2 ve 5 Eylül’de Ukrayna ve Hırvatistan ile çok kritik maçlara çıkacak olan Milli Takım’da, cuma günü aday kadronun açıklanmasının ardından 1 numaralı gündem maddesi Oğuzhan Özyakup’un davet edilmemesi olmuştu.
-
2
2
|
13
Orta sahada Ozan Tufan ve Selçuk İnan gibi kendi kulüplerinde düzenli forma şansı bulamayan isimlerin çağırılıp Beşiktaşlı yıldızın kadroya alınmaması, başta Siyah-Beyazlı taraftarlar olmak üzere futbol kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun sert tepkisini çekmişti.
-
3
3
|
13
Hatta Ozzie, Kartal’ın Bursa’yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından “Lucescu bana ‘Kampta görüşürüz’ demişti. Aklıma başka şeyler geliyor” sözleriyle isyan etmişti.
-
4
4
|
13
Eleştirilerin odak noktasında ise, Ay-Yıldızlı ekibin çiçeği burnunda teknik direktörü Mircea Lucescu vardı.
-
5
5
|
13
Rumen çalıştırıcının yardımcısı Tayfur Havutçu, HABERTÜRK’ten Kartal Yiğit'e konuştu ve konuya açıklık getirdi.
-
6
6
|
13
Oğuzhan’ın taktik gereği kadroya alınmadığını belirten Havutçu şöyle konutşu:
-
7
7
|
13
"Hocamız Oğuzhan’ı beğeniyor. Kaliteli bir futbolcu olduğunu söylüyor. Zaten kendisiyle de görüştü."
-
8
8
|
13
"Oğuzhan’ın alınmaması kötü oyuncu olduğundan değil. Sadece yaptığımız analizler neticesinde 2 maçta farklı taktik anlayışlar ile oynayacağımızdan dolayı Oğuzhan’ı çağırmadık."
-
9
9
|
13
"Bundan sonraki süreçte Oğuzhan yine bizimle olacaktır."
-
10
10
|
13
Milli Takım patronu Mircea Lucescu, zorlu Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesi Süper Lig’deki teknik adamlardan yerli oyuncu konusunda destek isteyecek.
-
11
11
|
13
Bugün düzenleyeceği basın toplantısında bir çağrıda bulunacak Luce, aynı düzeyde olmaları halinde tercihlerin yerli futbolculardan yana kullanılmasını talep edecek.
-
12
12
|
13
Tüm sorulara açık olacağı ifade edilen Rumen hocanın, en çok merak edilen konu olan Oğuzhan Özyakup’u neden kadroya almadığı hakkında da açıklama yapacağı öğrenildi.
-
13