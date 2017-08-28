Oğuzhan Özyakup neden Milli Takım'a çağrılmadı?

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Orta sahada Ozan Tufan ve Selçuk İnan gibi kendi kulüplerinde düzenli forma şansı bulamayan isimlerin çağırılıp Beşiktaşlı yıldızın kadroya alınmaması, başta Siyah-Beyazlı taraftarlar olmak üzere futbol kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun sert tepkisini çekmişti.