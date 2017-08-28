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FUTBOL

Oğuzhan Özyakup neden Milli Takım'a çağrılmadı?

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:43:53

  • 1 Oğuzhan Özyakup neden Milli Takım'a çağrılmadı?
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    Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın elemelerinde 2 ve 5 Eylül’de Ukrayna ve Hırvatistan ile çok kritik maçlara çıkacak olan Milli Takım’da, cuma günü aday kadronun açıklanmasının ardından 1 numaralı gündem maddesi Oğuzhan Özyakup’un davet edilmemesi olmuştu.

     

  • 2 Oğuzhan Özyakup neden Milli Takım'a çağrılmadı?
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    Orta sahada Ozan Tufan ve Selçuk İnan gibi kendi kulüplerinde düzenli forma şansı bulamayan isimlerin çağırılıp Beşiktaşlı yıldızın kadroya alınmaması, başta Siyah-Beyazlı taraftarlar olmak üzere futbol kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun sert tepkisini çekmişti.

     

  • 3 Oğuzhan Özyakup neden Milli Takım'a çağrılmadı?
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    Hatta Ozzie, Kartal’ın Bursa’yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından “Lucescu bana ‘Kampta görüşürüz’ demişti. Aklıma başka şeyler geliyor” sözleriyle isyan etmişti.

     

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  • 4 Oğuzhan Özyakup neden Milli Takım'a çağrılmadı?
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    Eleştirilerin odak noktasında ise, Ay-Yıldızlı ekibin çiçeği burnunda teknik direktörü Mircea Lucescu vardı.

     

  • 5 Oğuzhan Özyakup neden Milli Takım'a çağrılmadı?
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    Rumen çalıştırıcının yardımcısı Tayfur Havutçu, HABERTÜRK’ten Kartal Yiğit'e konuştu ve konuya açıklık getirdi.

     

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