FUTBOL
Trabzonspor, Luis Nani'yi istiyor - Ts transfer haberleri
Luis Nani bombası!
30 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:46:53 | Güncelleme: 10:00:42
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Trabzonspor, Valencia forması giyen Luis Nani için girişimde bulundu. Fırtına, Fenerbahçe'nin eski yıldızına menajerler aracılığıyla haber yolladı. İşte detaylar:
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Süper Lig’e 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile başlayan Trabzonspor milli arayı iyi değerlendirip kadrosuna takviyelerde bulunmak istiyor.
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Jose Sosa ve Serdar Taşçı’da bir türlü mutlu sona ulaşamayan Bordo-Mavililer’in Valencia’nın Portekizli yıldızı Luis Nani için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.
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Fenerbahçe’de bir sezon oynadıktan sonra 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibine giden Nani, La Liga’da da istediğini bulamadı.
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Nani’ye menajerler aracılığıyla haber yollayan Trabzonspor’un, Portekizli futbolcuyu alarak ses getirecek bir transfer yapmayı planladığı öğrenildi.
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50. yılda şampiyonluk hedefliyle çıkılan yolda maddi açıdan her türlü fedakarlığa hazır olan yönetim, cazip bir teklif yaparak Luis Nani’yi ikna etmeyi hedefliyor. Fırtına’nın ilk temastan olumlu geri dönüş alması halinde 31 yaşındaki futbolcuyla resmen masaya oturacağı belirtilirken, tek sorun Nani’nin yaşadığı ağır sakatlık...
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Kısa süre önce dizinden sakatlanan ve bu sezon takımıyla maça çıkamayan Portekizli, geçen sezon 26 maçta 5 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
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SOSA BASKISI
Jose Sosa için geçtiğimiz günlerde İtalya’ya giden Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Milan’la kıran kırana pazarlık yaptı.
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3.5 milyon Euro isteyen Milano ekibine son olarak 3 milyon Euro teklif edildi. Meriç’in toplantı sırasında “Sosa’yı kadro dışı bıraktınız. Biz de Sosa’yı istiyoruz. Lütfen zorluk çıkarmayın. Verin onu bize” diyerek Milanlı yöneticilere baskı yaptığı öğrenildi