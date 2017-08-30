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FUTBOL

Trabzonspor, Luis Nani'yi istiyor - Ts transfer haberleri

Luis Nani bombası!

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:46:53

  • 1 Luis Nani bombası!
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    Trabzonspor, Valencia forması giyen Luis Nani için girişimde bulundu. Fırtına, Fenerbahçe'nin eski yıldızına menajerler aracılığıyla haber yolladı. İşte detaylar:

  • 2 Luis Nani bombası!
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Süper Lig’e 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile başlayan Trabzonspor milli arayı iyi değerlendirip kadrosuna takviyelerde bulunmak istiyor. 

  • 3 Luis Nani bombası!
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    Jose Sosa ve Serdar Taşçı’da bir türlü mutlu sona ulaşamayan Bordo-Mavililer’in Valencia’nın Portekizli yıldızı Luis Nani için girişimde bulunduğu ileri sürüldü. 

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  • 4 Luis Nani bombası!
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    Fenerbahçe’de bir sezon oynadıktan sonra 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibine giden Nani, La Liga’da da istediğini bulamadı.

  • 5 Luis Nani bombası!
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    Nani’ye menajerler aracılığıyla haber yollayan Trabzonspor’un, Portekizli futbolcuyu alarak ses getirecek bir transfer yapmayı planladığı öğrenildi. 

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