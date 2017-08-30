Trabzonspor, Luis Nani'yi istiyor - Ts transfer haberleri

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3.5 milyon Euro isteyen Milano ekibine son olarak 3 milyon Euro teklif edildi. Meriç’in toplantı sırasında “Sosa’yı kadro dışı bıraktınız. Biz de Sosa’yı istiyoruz. Lütfen zorluk çıkarmayın. Verin onu bize” diyerek Milanlı yöneticilere baskı yaptığı öğrenildi