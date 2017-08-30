Hasselbaink: "Sergen defansı öldürmüştü"

Chelsea’nin eski ünlü golcüsü Jimmy Floyd Hasselbaink, 2003’te Sergen’in golleriyle Beşiktaş’a 2-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi maçını unutamıyor. beIN Sports’a konuşan eski Hollandalı yıldız, “O günü çok iyi hatırlıyorum. Beşiktaş’la oynamadan önce Schalke ile karşılaşıp 1-0 kazanmıştık.
Ama Beşiktaş’a kaybettik. Sergen gol atmıştı. Büyük oyuncu. Defansı öldürmüştü” ifadesini kullandı. Hasselbaink, Sergen’den söz ederken yanaklarını şişirerek eski yıldızın futbol oynadığı dönemdeki kilolarına gönderme yapmayı da ihmal etmedi
- sergen yalçın
- Jimmy Floyd Hasselbaink
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