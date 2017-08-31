Salih Uçan Sion'da

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Salih Uçan’ın yeni durağı Sion oldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, 23 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralayan İsviçre ekibi, Fenerbahçe’ye 500 bin Euro ödeyecek. Salih’in satın alma opsiyonunun ise 2 milyon Euro olduğu belirtilirken, Sion bu opsiyonu kullanırsa, bir sonraki satıştan Kanarya’ya yüzde 20 pay verecek.

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