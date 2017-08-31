Derbi maçları ne zaman? saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarı programını açıkladı.

Süper Lig'de 4. haftadan ilk yarının sonu olan 17. haftaya kadar olan maçların programı açıklanırken derbi tarihleri de belli oldu. Programa göre, Sezonun ilk yarısı 25 Aralık 2017'de sona erecekken, ikinci yarı ise 19 Ocak 2018'de başlayacak.

DERBİ TARİHLERİ

23 EYLÜL CUMARTESİ | Fenerbahçe - Beşiktaş (19.30)

1 EKİM PAZAR | Beşiktaş- Trabzonspor (19.30)

22 EKİM PAZAR | Galatasaray - Fenerbahçe (19.30)

29 EKİM PAZAR | Trabzonspor-Galatasaray (19.30)

2 ARALIK CUMARTESİ | BEŞİKTAŞ - GALATASARAY (19.30)