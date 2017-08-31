Barcelona'nın Dybala için yaptığı teklif reddedildi

Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'ya astronomik bir teklif geldi ama...

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Barcelona'nın Paulo Dybala için yaptığı 160 Milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi. Neymar'ın PSG'ye gitmesiyle hücum bölgesinde zayıflayan ve Borussia Dortmund'tan Ousmane Dembele'yi transfer eden Barça, o bölgeye bir takviye daha yapmak için harekete geçti fakat bu transfer girişimi sonuçsuz kaldı.

Bu sezon Juventus formasıyla 3 maça çıkan Paulo Dybala, 6 gol attı. Arjantinli yıldızın Juventus ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.