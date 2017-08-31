''Oxlade-Chamberlain, Liverpool'da''

Transferin son gününde ilk bomba Liverpool'dan geldi...

Liverpool, Arsenal forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı. Premier Lig'in Kırmızılar'ı Chamberlain'in kulübüne bu transfer için 35 milyon sterlin bonservis ödeyecek.

Chamberlain'in transferinin resmi olarak açıklanmasından sonra konuşan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ''Alex'in imzasından dolayı çok mutlu oldum. Bu haberi almak benim için fantastik bir şey oldu.'' dedi.

Bu sezon Arsenal formasıyla 4 maça çıktı.

Oxlade-Chamberlain

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