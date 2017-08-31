Serge Aurier, Tottenham Hotspur'a transfer oldu

Tottenham, Kyle Walker'in yerini PSG'den Serge Aurier ile doldurdu...

Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi. İngiliz basınına göre, 24 yaşındaki sağ bek için Tottenham Hotspur, PSG'ye 23 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da görev alan Serge Aurier, PSG formasıyla çıktığı 81 karşılaşmada 5 gol attı.

Tottenham Hotspur FC

Serge Aurier

Paris Saint-Germain FC