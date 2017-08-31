Beşiktaş, Crystal Palace'ın Cenk Tosun için yaptığı teklifi reddetti

Son olarak Andreas Beck ile yollarını ayıran Beşiktaş, Cenk Tosun'u takımda tutma kararı aldı. BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın transfer etmek istediği Cenk Tosun için gelen 24 ayda ödenecek 12,5 milyon Pound'luk teklifi reddetti.

Beşiktaş bonservis bedelini en geç 6 ay içerisinde talep ederken iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı.

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