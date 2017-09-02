Ersun Yanal: "Serdar Taşçı ve Jose Sosa aradığımız özelliklere uyuyor"

Göztepe mağlubiyeti sonrası Trabzon Teknik Direktörü Ersun Yanal, transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmış, Bordo-Mavili yönetime üstü kapalı mesaj yollamıştı. “Oyuncu geldi, gelmedi gündemi var. Artık bu gündemden kurtulmalıyız ve oyuna bakmalıyız. Transfer konuları takımdaki bazı oyuncuların konsantresini düşürüyor. Bu konuşmalar sürdükçe kafamızı sahaya yansıtmakta zorlanacağız” diyen deneyimli hoca, başkan Muharrem Usta’yla geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdi. Jose Sosa ve Serdar Taşçı’daki son durum hakkında bilgi alan deneyimli hoca, takviyelerin bir an evvel yapılmasını istedi.
‘SERDAR VE SOSA TAM DA BİZE GÖRE’
Yapılan toplantıda Yanal’ın, “Mali şartların farkındayım. Kulüp ekonomik anlamda temkinli davranmak zorunda. Trabzon’un 1 kuruşu bile çok kıymetli fakat şampiyonluk istiyorsak eksik bölgeleri güçlendirmeliyiz ve transferleri artık bitirmeliyiz. Özellikle stoper ve orta sahada sıkıntı yaşıyoruz. Serdar ve Sosa aradığımız özelliklere uyuyor. Bu 2 bölgedeki eksikliği gidermeliyiz çünkü takımın buna ihtiyacı var. Uyum süreçlerini de düşündüğümüzde takviyelerin hemen yapılması çok daha sağlıklı olur” dediği öğrenildi.
SOSA JETLE GELECEK
Uzun süredir görüştüğü Jose Sosa’yla el sıkışan Trabzonspor’un oyuncunun kulübü Milan’ı da ikna etmek üzere olduğu öğrenildi. İtalyan kulübüne son olarak 3 milyon Euro bonservis bedeli öneren Bordo-Mavililer’in teklifinin büyük oranda kabul gördüğü ifade edilirken, taraflar arasında ufak detayların kaldığı belirtildi. Milan’dan gelecek son yanıtı bekleyen Fırtına’nın Arjantinli yıldızı Türkiye’ye getirmek için özel bir jet kiraladığı bildirildi. Yönetimin, anlaşma sağlanması halinde Sosa’ya görkemli bir imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.
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