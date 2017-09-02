Asamoah'tan Galatasaray'a kötü haber

Serie A devi Juventus, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Kwadwo Asamoah’ı satmayacağını Sarı-Kırmızılı yetkililere bildirdi. 29 yaşındaki Ganalı oyuncu, Juventus’un Şampiyonlar Ligi kadrosu için açıklanan listede yer aldı.

Kwadwo Asamoah

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