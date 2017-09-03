Mircea Lucescu Ukrayna maçı sonrasında hakemleri eleştirdi!

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Ukrayna'ya 2-0 yenilen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü, karşılaşma sonrasında değerlendirmede bulundu. Tecrübeli teknik adam, Ukrayna'nın iyi oynadığının altını çizerken hakem hatalarının onları beslediğini söyledi.

İşte Lucescu'nun maç sonunda yaptığı açıklamalar;

"Oyuncularımla konuştum, gerekli şeyleri onlara söyledim zaten. Ukrayna takımı bizden daha iyi, daha organizeydi. Zaferi hakettiler. Hakem hataları tarafından da beslendiler. İlk gol ofsayt, ikinci golde de top auttan çıkmıştı. Bir de bizim penaltımızı vermediler. Ayrıca Serdar Aziz'e yapılan hareket kırmızı kart."

"BEN OYUNUMUZDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Ben oyunumuzdan memnun değilim. Fizik olarak hazır değiller ve Ukrayna takımı fizik olarak bizden daha hazırdı, daha hızlılardı. Oyunu sürekli hızlandırdılar. Her hafta oynayan futbolculardan oluşan bir takım olduklarını gösterdiler. Bizim takım öyle değil."

"ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Ukrayna, bizim gruptaki en spektaküler oynayan takım konumundalar. Ukrayna'da oyuncularla 6-7 yıl beraber çalıştım. Şimdi başka bir maça çıkacağız. Bir üst tura çıkmak için hala şansımız var. 3 gün içinde başka bir ekip görmeyi umut ediyorum. Oynayacağımız 3 maçın 2'sini sahamızda oynayacağız. Kazamayı ümit ediyoruz. Ama futbolcularım, kendi seviyelerinde değiller."

mircea lucescu

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