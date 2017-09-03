Selçuk Şahin'e cevap: "Sınır varken Baroni'yi kesemiyordun"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de forma giyen Selçuk Şahin, A Milli Takım’ın Ukrayna’ya 2-0 yenildiği maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yabancı kuralını eleştirdi.



“Yabancı kuralı değişmeli, sonuç ortada.” sözleriyle Milli Takım’ın aldığı başarısız sonuçta yabancı kuralının etkili olduğunu ifade eden deneyimli futbolcuya bazı takipçileri tepki gösterdi.



Bir takipçisinin Selçuk Şahin'e “Abi sınır varken sen Baroni’yi kesemiyordun, sorun orada.” tweet’i ise çok sayıda etkileşim aldı.

— Selçuk Şahin (@_selcuksahin) September 2, 2017

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