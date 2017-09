Muharrem Usta'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Artık transferde isim üzerinden, 'şu oldu' ya da 'olacak' demek yerine, yapmamız gerekenin peşindeyiz." dedi.



Usta yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulüpte yapılan bayramlaşma töreninin çok kalabalık bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "İnsanlar yeni sezon için umutlular ve o umudu hep taze tutmak istiyorlar. Bütün Trabzonsporluların böyle bir beklentisi var. İyi bir gündü. Bütün Trabzonsporluların bayramını tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.



Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve ihtiyaçları doğrultusunda takviye yapmak istediklerini anlatan Usta, şöyle devam etti:



"Taraftar gözüyle bakıldığında, elbette oradan bakış farklı oluyor. Diğer taraftan daha farklı oluyor. Çok gün kalmadı ama onlara şu mesajı vermek isteriz ki; ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekenin en iyisini imkanlarımız ölçüsünde yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Kim var kim yok demek istemiyoruz. İsimler bizde de elbette gündeme geldi ama her gün yeni bir senaryo, geldi, gitti, uçakta, indi, bindi... İş o kadar deforme oldu ki biz artık daha fazla bunun üzerine gitmek istemiyoruz. Bugünlerde en iyisini yapmaya çalışacağız. Artık transferde isim üzerinden, 'şu oldu' ya da 'olacak' demek yerine, yapmamız gerekenin peşindeyiz. Çok büyük aksilik olmazsa da herhalde yapacağız."



"FENERBAHÇE BERABERLİĞİ TAKIMI ÜZMÜŞ OLABİLİR"

Muharrem Usta, ligin ilk 3 haftasında bordo-mavili takımın ortaya koyduğu performansa ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Haftalık baktığınızda farklı, 3 haftalık farklı, devre sonuna baktığınızda farklı görürsünüz. Futbol bu. Futbol, inişli çıkışlı, haftalık konuşmaların yapıldığı mecra. Göztepe maçını kazanırsanız bambaşka, kaybedersiniz bambaşka şeyler konuşulur. Burada asıl olan takımınızın durumu ne, geleceğe güvenle bakılabilecek mi? Onların analizinin yapılması gerekiyor. Biz de onları yapmaya çalışacağız. Bundan sonrası daha iyi olacak. Herkes umudunu korusun. Kimse endişeye kapılmasın."



Başkan Usta, Fenerbahçe maçından beraberlikle ayrılmanın Göztepe maçına olumsuz etkisi olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Etki yapmış olabilir. Takım da Fenerbahçe maçından beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşamış olabilir. Ne kadar sahip çıkılırsa o kadar işler yolunda gider. Daha işin başındayız. Her takımın başına bunlar gelebilir. Hiç tahmin etmediğiniz takımın da başına gelebilir. Futbolda böyle şeyler olur. Bunu aman aman, koca hayatın yıkılışı gibi değerlendirmemek lazım. Umudunu kimse kaybetmesin." şeklinde konuştu.



"TRANSFER DÖNEMİ BİZİ FAZLASIYLA YIPRATTI"

Transfer döneminin takıma olumsuz etkisinin de olduğunu kaydeden Usta, "Bu takım iyi bir takım. Tek haftayla değerlendirmemek lazım. Transfer dönemi bizi fazlasıyla yıprattı. İster istemez çok fazla sansasyonel haberler oldu. Onun da sonuna gelmekteyiz. Bu seneki takımın çok farklı ve iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Usta, bordo-mavili takıma yönelik eleştirilere ilişkin, "Bunların anlamı var. Yıkıcı, yıpratıcı olup, takıma zarar vermemesi yönünden de başka türlü anlamı var. Bence dengeyi iyi tutturmamız gerekiyor. Taraftarın mutluluğunu takımın sağlaması lazım. Bizim de takımı gereğinden fazla yıpratmamamız lazım. Bunun dengesini iyi tutturursak, daha iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.



ONUR'UN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAMASI

Kalecileri Onur Kıvrak'ın A Milli Takım'a çağrılmamasına yönelik soru üzerine Muharrem Usta, "Milli takımda yeni bir süreç, yeni bir hoca var. Seçilen oyuncular üzerinden eleştiriler çok fazla oldu. Doğru ya da yanlış isimler üzerinden... Ben burada çok net bir ifadeyle şunu söylemek isterim ki; toplum vicdanında yara açan konularda genelde hatalar vardır. Bunları yapmamak lazım. Vicdan zedeleniyorsa, sorun var demektir. Ümit ediyorum ki bunlar en kısa sürede ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.



Usta, "Burak Yılmaz yılın transferi olacak." şeklindeki sözlerine ilişkin, "Ben yine iddia ediyorum, yılın transferi olacak. O neler yapabileceğini gösterdi. Çin'de cezalı olduğu için son 5 hafta oynamayınca kondisyon, hazırlık açısından çeşitli eksiklikleri vardı. Onun için Fenerbahçe maçında talihsiz şekilde çıktı. Bence o çıkışla birlikte hava da değişmeye başladı. Burak önemli ama bir takım sadece Burak'tan ibaret değil. Burak da takımın 11'inden birisi ama önemli bir oyuncu. Bu seneye damga vuracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.



Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesine, "20 milyon avro ödenmesi halinde serbest kalır." şeklinde bir madde koymayı planlamadıklarını anlatan Usta, "Basında çıktı, bizle ilgisi yok. 20 milyon avro şartı koyup, sınırlamaya gerek yok. Koymadığınızda her şey elinizde. Koyduğunuzda ise bir rakama bağlıyorsunuz. " değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Usta, Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun görüşmeleri yaptığını da dile getirerek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde belli olur. Uzatıp, kalabilir. Görüşmeler yapılıyor ve onun da fikrini alıyoruz. Yusuf Erdoğan'ın, tamamen ruhsal olarak Trabzonspor'da kalma ve mücadele etme adına kendi kafasında bu işin adını koyması lazım. Bir yılı kalmış ve hala şu dakikaya kadar kontratını uzatmadı. Bu da önemli detay. Ben de uzatmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak." diyerek sözlerine tamamladı.

