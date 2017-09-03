Galatasaray transfer haberleri - "Arda Turan Galatasaray veya bir başka takıma gidecek"

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Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Barcelona, Arda Turan'ın bu hafta Galatasaray'a veya bir başka Türk takımına gitmesini bekliyor.



İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Türkiye'de transferin 8 Eylül'de sona ereceğini ve transferin tamamlanması için yeterli zamanın olduğunu belirtti.



Öte yandan 2020'ye kadar Barcelona'yla sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın bonservisiyle değil, kiralık olarak takımdan ayrılacağı öğrenildi.



Barcelona, Arda Turan'ı Galatasaray'a kiralamaya sıcak bakıyor. Katalanlar, Arda Turan'ın 1 sezon Süper Lig'de oynayarak değerini yeniden artırmasını ve 2018'de yüksek bir bonservis bedeli getirerek takımdan ayrılmasını istiyor.





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