Lionel Carole'ün sağ gözünde görme kaybı olduğu iddia edildi

Galatasaray'ın Temmuz 2015'te kadrosuna 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kattığı Lionel Carole'ün küçükken geçirdiği bir kaza nedeniyle sağ gözünde ileri derecede görme kaybının yaşadığı iddia edildi. Fransa'da yayın yapan France Football ve So Foot'un arşivlerinde bulunan bilgilere göre 26 yaşındaki sağ bek, 2000 yılında yüzüne isabet eden sert bir şut sonrasında sağ gözünde büyük oranda görme kaybı yaşadı.
O günlerde iyi tedavi olmadığını itiraf eden Carole, o günler için "Top çarptığında böyle bir hasar vereceğini düşünmedim. İyi tedavi olmadım. ABD'den 400 Euro'ya bu koruyucu gözlükleri getirttim. Onlar olmadan sahaya adım atmıyorum, gözlükler olmadığında dikkatim dağılıyor." demiş.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın sağlık heyeti, Carole'ün gözüyle ilgili iddiayı doğruladı. Haberde heyetin, "Bir gözünde derinlik hissi yoktu. Bu, doğuşten gelen bir rahatsızlık. Bir gözüyle 3 boyutlu olarak göremiyor ancak bu futbol oynamasına engel değil." dediği kaydedildi.
Eski futbolcu Damien Tixier de France Football Dergisi'nde Carole ile ilgili olarak "Sağ gözü bir döneme kadar hiç görmüyordu. Sahada Edgar Davids gibi gözlük takıyordu. Arkadaşlarından daha az görüyordu ancak iyiydi." dedi.
Galatasaray formasıyla 66 maça çıkan Fransız oyuncu, bu karşılaşamlarda 1 gol atarken 4 de asist yapmıştı. Carole'ün özellikle kritik maçlarda yaptığı pozisyon hataları dikkat çekmiş ve birçok taraftar tarafından eleştirilmişti.
Sevilla, 31 Ağustos Perşembe günü Fransız oyuncuyu sarı-kırmızılılardan satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamıştı. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Carole'ün kiralama bedeli olarak 350 bin Euro geçici transfer bedeli alacağını, oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 3,5 milyon Euro olduğunu duyurmuştu.
Galatasaray'dan önce Nantes, Sevilla, Sedan ve Troyes'da forma giyen Carole, Sevilla'nın internet sitesine yaptığı açıklamada "Kariyerim için çok büyük bir fırsat. Galatasaray büyük bir kulüp ama Sevilla daha başka. Sevilla formasını giymek benim için çok önemli. Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
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