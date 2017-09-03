Şırnak'ın İdil ilçesi futbol sahası istiyor!

Şırnak Süper Amatör Küme'de mücadele eden İdil 1937 Spor Kulübü, bölge çocuklarını spora yönlendirme amacıyla 2015'te futbol okulu açmış. 8-13 yaş arasında 60'a yakın öğrencisi bulunan kulübün başkanı da hocası da futbolcuları da futbolcu aileleri de toprak sahada spor yapmanın zorluklarından şikayetçi. Daha iyi bir tesis için girişimlerde bulunmalarına rağmen henüz bir sonuç alamamışlar...

Türk futbolunda son günlerde en çok konuşulan konu yabancı sınırı ve altyapılardan futbolcu yetişmemesi... Otoriteler teorik tartışmaları yapadursun; gerçek şu ki altyapıdan futbolcu gelmesi için miniklerin futbol sahalarına ihtiyaçları var. Bu çocuklarımızdan bazıları Şırnak'ın İdil ilçesinden seslerini duyurmaya çalışıyor.

Delil Aslan, Dicle Üniversitesi Besyo bölümü mezunu. Daha önce yüzme, okçuluk yapmış, amatör olarak İdilspor'da forma giymiş. Geçen sezon İdil 1937 Spor Kulübü A Takım teknik direktörlüğü de yapmış. Ancak tek görevi bu değil. Kulübün altyapısı tamamen onun omuzlarında, tüm kategorilerle birlikte o çalışıyor.

Delil hoca futbol okulundaki öğrenci sayısının giderek azalmasından şikayetçi. U16 kategorisinde 2001-2002 ve 2003 doğumlu çocuklarla Şırnak'ta şampiyon olup Siirt'te Bölge Şampiyonası'na katılmışlar. O turnuvaya tamamen prestij amaçlı katıldıklarını, çünkü iyi hazırlanma imkanı bulamadıklarını söylüyor. Çocukların okula gelmeyi bırakmasının önüne geçmek için ise kulübün kendi imkanlarıyla halı saha tutup arada sırada en azından toz, toprak dışında antrenman yapmalarını sağlamışlar.

Kulübün başkanı Ekrem Şimşek, ilçenin spor geçmişinin 1960'lı yıllara dayandığını söylese de yeni bir kulüp olduklarını ve destek için girişimlerde bulunduklarının altını çiziyor. Şimşek, "Toprak sahada hem antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz hem de maçlarımızı oynuyoruz. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne 22 bin metrekare arazi tashih edilmesine rağmen yaptığımız girişimlerden herhangi bir sonuç alamadık. İlçe kaymakamından 1 senedir randevu alamıyoruz. Kendisine son olarak 25 Nisan'da iade taahhütlü mektup yolladım, 26 Nisan'da teslim edildi ancak bize herhangi bir geri dönüş olmadı. Şırnak'ta U16 kategorisinde şampiyon olduk, Siirt'te eleme maçlarına gittik ancak tesisimiz olmadığı için daha ilerisine maalesef çıkamadık. İstek çok, potansiyel çok ama tesis olmadığı için elimizden bu kadarı geliyor. Beşiktaş ve Antalyaspor altyapılarının denemelerine dörder çocuk yolladık. Tek istediğimiz bir spor tesisi. Aileler, çocukların zarar gördüğünden şikayet ediyor" ifadeleriyle yardım çağrısında bulunuyor.

Delil hoca, 10-11-12 yaşındaki çocuklarla birlikte şu anda kullandıkları sahadaki dikenleri çapalayarak temizlediklerini söylese de tekrardan çıkan dikenlerden şikayetçi. Toz ve toprağın kendilerini artık etkilemediğini söyleyen teknik direktör, buna alışacak noktaya geldiklerini söylese de taş ve dikenlerin caydırıcı olduğunun altını çiziyor.

Kulüp başkanı Ekrem Şimşek: Beşiktaş ve Antalyaspor altyapılarının denemelerine dörder çocuk yolladık. Tek istediğimiz bir spor tesisi. Aileler, çocukların zarar gördüğünden şikayet ediyor

Okul döneminde hafta sonları, yaz tatilinde ise haftada 4 gün boyunca antrenman yapıyorlarmış. Formaları başkanın çabaları üzerine bölge esnafının sponsorluğuyla edinmişler. Formaların temizlik görevi ise çocuklar üstlenmişler, yıkamaları kendileri yapıyormuş. U16'da mücadele ettikleri turnuvada giydikleri formalar ise A takımın formalarıymış.

2009-10 sezonunda İdilspor'da top koşturan Delil hoca, öğrencilerin velilerinin çocuklarını desteklediklerini, heveslerini kırmamak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bir noktadan sonra ise sağlıksız olduğunu düşündükleri için göndermeyi bıraktıklarını söylüyor. Delil hoca amaçlarını "Kentimizde vakit geçirebileceğiniz sosyal aktivite sayısı yok denecek kadar az. Biz de çocuklar yanlış yola sapmasın diye onları spora yönlendirmek istiyoruz" sözleriyle özetliyor. Tesislerini civar bölgedekilerle kıyaslayan Delil Hoca, Ömerli, Nusaybin, Cizre, Şırnak ve Silopi'deki tesislerin bulunduğunu söylüyor. Silopi'de bulunan saha çim, diğer ilçelerdeki ise sentetik çimdenmiş.

Kulüpte top koşturan 15 yaşındaki İsmail Şen, Antalyaspor'un altyapı denemelerine gönderilmiş ve son denemeye kadar kalmış. 12 yaşındaki Murat Çetik ise dayısı ve Delil Hoca tarafından İstanbul'a götürülmüş ve Beşiktaş altyapısının denemelerine katılmış. Murat'ın dayısı Şervan Çetik, yeğeninin yaşadığı zorlukları, futbola olan tutkusu nedeniyle kendilerine yansıtmamaya çalıştığının altını çiziyor. Çetik, "Çocuklarımız toz, toprak içerisinde antrenman yapıyor. Doğru düzgün çalışabilecekleri bir yer yok. Bu yüzden ister istemez diğer bölge çocuklarıyla aralarında bir fark oluyor. Bizim çocuğumuz yetenekli olsa da aradaki farklar belirleyici oluyor. Murat, futbolcu olmak istiyor, biz de bu yolda elimizden geleni yapacağız" sözleriyle yeğeninin arkasında olduğunu vurguluyor. Beşiktaş'ın tesislerini 'Çok büyük' sözleriyle özetleyen ve forvet arkasında oynayan Murat ise "Tozdan, taştan oynayamıyoruz. Birçok arkadaşım bu yüzden futbol oynamayı bıraktı. Delil Hoca'yla birlikte 1- 1,5 saat kadar sahadaki dikenleri temizledik. Beşiktaş denemelerine gittiğimde oradaki çocuklarla uyum sağlayamadım. Çim sahada oynamak toprakta oynamaktan daha güzel. Profesyonel futbolcu olmak istiyorum" sözleriyle hedeflerini özetliyor. Murat'ın idolü Portekizli Cristiano Ronaldo ve Emre Mor.

Beşiktaş seçmelerine giden Murat: Beşiktaş denemelerine gittiğimde oradaki çocuklarla uyum sağlayamadım. Çim sahada oynamak toprakta oynamaktan daha güzel.

Öğrenci velisi Ahmet Yanalak, "Selman ve Nuh adında biri 12 biri 10 yaşında iki çocuğum spor okuluna gidiyordu. Biz de sosyal aktiviteleri olsun, ülkeye futbolcu olarak kazanımları olsun amacıyla destek verdik. Ancak imkanların yetersizliği nedeniyle çocuklarımı göndermeyi bıraktım. Çünkü sağlıksız bir ortam var, eve geldiklerinde öksürüyorlar, gözlerindeki tozdan şikayet ediyorlar" sözleriyle durumu özetliyor.