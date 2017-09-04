La Liga, Manchester City'i UEFA'ya şikayet etti

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UEFA geçtiğimiz günlerde, finansal fair-play kurallarıyla ilgili olarak Paris Saint-Germain hakkında soruşturma başlatmıştı.



BBC Sport'ta yer alan habere göre, La Liga Başkanı Javier Tebas, Manchester City ve PSG'nin devlet tarafından maddi destek almasının, enflasyon sarmalı yarattığını ve bunun futbol endüstrisine zarar verdiğini söyledi.



Manchester City ve Paris Saint-Germain bu yaz transferde astronomik paralar harcadı.



Katar'a ait Katar Spor Yatırımları Fonu, 2011 yılında PSG'yi satın almıştı.



PSG bu yaz Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon Euro'ya transfer ettikten sonra, Monaco'dan da Kylian Mbappe'yi kiraladı. Fransız ekibinin, Mbappe için 2018 yılında 180 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

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