PSG, Ben Arfa'yı kadro dışı bıraktı

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Paris Saint-Germain, takımdan ayrılmayan Hatem Ben Arfa'yı kadro dışı bırakarak rezerv takıma gönderdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre Hatem Ben Arfa bu sabah Paris Saint-Germain'in rezerv takımıyla çalıştı. PSG yöneticilerinin takımdan ayrılmasını istediği yıldız futbolcunun bu hafta A takımla çalışmayacağı belirtildi.



Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fransız futbolcunun PSG'yle sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.



Hatem Ben Arfa