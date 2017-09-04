Burak Yılmaz: "Yabancı kuralının böyle olmasına karşıyım"

Burak Yılmaz, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna maçında iyi bir performans sergileyemedik. Bunu telafi için bir şansımız var. Artık maç saatini bekliyoruz.



Sakatlığım iyiye gidiyor. Ufak tefek ağrılarım var ama son antrenmandan sonra duruma bakacağız. Hepimiz insanız. Her gün aynı şekilde uyanacağız, üst düzey performans göstereceğiz diye bir şey yok.



Hocamızın çıkardığı 11 üst düzeydi. Futbolcular olarak Ukrayna maçından dolayı çok üzgünüz. Yarın bunu telafi edeceğiz.



Yabancı kuralını çıkaran üstü düzey yöneticilere sormak lazım. Benim Türk oyuncu olarak fikrim nettir. Ben yabancı kuralının böyle olmasına saygılıyım ancak karşıyım."

burak yılmaz

a milli takım