Fikret Orman, yönetici Mahmutyazıcıoğlu ve Şenol Güneş, yeni transferlerle ilgili görüştü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki akşam teknik direktör şenol Güneş ile yemek yedi... Gazete Habertürk'te yer alan habere göre takımın geçtiğimiz sezonki görüntüsünden uzakta olması ve yeni transferler Negredo ile Lens’in istenen seviyede olmaması konusu masaya yatırılırken, Güneş’in umutlu konuşması Fikret Orman’ı rahatlattı. Başkan Orman’ın “Hocam Negredo ve Lens, Kayserispor ile oynanan maçta hazır bir görüntü vermedi. Bir sıkıntı var mı?” sorusu üzerine Güneş’in, İspanyol golcünün zamanla çok daha iyi olacağını ve panik yapılmamasını belirtip, “Lens, Negredo ve Medel ilk geldiklerinde ister istemez ‘Biz büyük oyuncuyuz, burada hemen oynarız’ havasındaydı. Ama daha sonra durumun böyle olmadığını gördüler. İyi olanın oynayacağını anlayınca daha çok çalışmaya başladılar.” dediği öğrenildi.
"NEGREDO VURUCU GÜCE ERİŞEMEDİ"
Güneş'in İspanyol golcünün iyiye gittiğinin altını çizerek "Özellikle Negredo son hafta iyice toparladı. Ama henüz o vurucu gücüne erişemedi. Zamanla buna da kavuşacak. Lens de fizik olarak geride. Hepsinden iyi şeyler bekliyorum” dediği kaydedildi. Güneş, Medel için ise, “Oynatmak istediğim bölge orta saha. Sağ bekte hiç oynamamış ama sıkışırsak burada da görev alır, sorun olmaz” değerlendirmesinde bulundu.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN BİZ ÖNDEYİZ"
Yemekte neşesi oldukça yerinde olan Şenol Güneş’in, “Şu anda takım hazır değilmiş gibi görünüyor ancak hiç merak etmeyin iki hafta içinde toparlayacağız. Yine şampiyonluk için biz öndeyiz. Zaten ilerleyen haftalarda bu ortaya çıkacak” diye konuştuğu öğrenildi.
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