Beşiktaş, Bacary Sagna ve Stephan Lichtsteiner'le ilgileniyor

Andreas Beck’i Stuttgart'a satan Beşiktaş, bir sağ bek transferi yapabilir. Bu doğrultuda 2 yeni iddia ortaya atıldı. ESPN’in haberine göre Kartal, Bacary Sagna ile ilgileniyor. Bu transferde Siyah-Beyazlılar’ın rakipleri Leicester, Benfica, Sporting, Torino ve Bursaspor olarak ifade edildi.

Öte yandan İtalyan basını da Juventus’un gözden çıkardığı 33 yaşındaki Stephan Lichtsteiner’ın Beşiktaş’a gidebileceğini yazdı. İtalyan ekibinin İsviçreli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi listesine almaması üzerine harekete geçen siyah-beyazlıların, İsviçreli futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre iki kulüp arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçerken bonservis bedeli ve bu bedelin ödeme planı konusunda temaslar sürüyor. Beşiktaş'ın Juventus ile anlaşması halinde Lichtsteiner ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Siyah beyazlılar UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini gönderdiği için 33 yaşındaki futbolcu transferi halinden ocak ayına kadar Süper Lig ve kupa maçlarında görev yapabilecek. 7 sezondur Juventus forması giyen Stephan Lichtsteiner, daha önce Lazio, Lille ve Grasshoppers'da oynadı. Geçen sezon İtalyan ekibinde 29 maçta görev yapan İsviçreli futbolcu, 1 gol aterken, 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu bu sezon ise Juventus'un Serie A'da oynadığı 2 maça da ilk 11'de başladı. Lichtsteiner, İsviçre Milli Takımı'nda ise 72 maça çıktı.

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